أعلن نادي فالنسيا الإسباني اليوم (الإثنين) عن وفاة حارسه السابق ومدرب حراس مرمى الفريق الحالي، خوسيه مانويل أوتشوتورينا.



وعبّر «الخفافيش» عن «بالغ أسفه» لوفاة حارسه السابق (64 عاماً) الذي قال عنه إنه «أسطورة النادي» الذي فاز بجائزة «كأس زامورا» والذي يعد أيضاً «مرجع لكرة القدم الإسبانية»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.



وسلّط النادي الضوء في رسالة له عبر شبكات التواصل الاجتماعي على «الأثر الذي لا يُمحى» الذي تركه أوتشوتورينا كـ«مدرب لحراس المرمى» كما أشار إلى وجوده ضمن الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا الذي فاز ببطولة أمم أوروبا «يورو 2008» ومونديال 2010.



وأتمّ أوتشوتورينا تدريبه كحارس مرمى في ريال مدريد، النادي الذي ظهر فيه لأول مرة في دوري الدرجة الأولى عام 1982 وبعد عامين فقط شارك مع فريقه الأول بطريقة مستقرة.



وكان أوتشوتورينا الحارس الأساسي للفريق «الملكي» الذي تُوج معه ببطولة كأس ملك إسبانيا في عام 1985 ولكن تعرضه للإصابات بجانب ظهور الحارس باكو بويو حرمته من الاستمرارية مع الميرينغي.



وفي موسم 1988-1989 وقّع الحارس لنادي فالنسيا وفي الموسم التالي كان الحارس الأقل تلقياً للأهداف، وهو ما جعله يفوز بجائزة «كأس زامورا» التي فتحت له باب الانضمام للمنتخب الوطني الذي شارك معه مع مونديال 1990.



وبعد انضمامه لاحقاً لأندية تينيريفي وراسينغ سانتاندير ولوجرونييس، بدأ أوتشوتورينا رحلته كمدرب حراس مرمى مع النادي الأخير قبل أن ينضم لـ«الخفافيش» في عام 2001 تحت قيادة المدرب رافائيل بينيتيز الذي فاز معه ببطولتي الدوري وبطولة الدوري الأوروبي.