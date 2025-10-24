أشعل لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، الأجواء قبل «كلاسيكو الأرض» بتصريحات مثيرة ضد ريال مدريد.

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة، الأحد القادم، على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وخلال ظهوره في برنامج «Chup Chup Kings» الذي يقدّمه الإعلامي الشهير إيباي يانوس على هامش بطولة «دوري الملوك»، فاجأ يامال الجميع بقوله: «ريال مدريد يسرق ثم يشتكي»، في إشارة واضحة إلى ما يراه اللاعب مجاملةً من الحكام للنادي الملكي.

وأثار تصريح يامال دهشة يانوس، المعروف بتشجيعه لريال مدريد، والذي علّق قائلاً: «لست متأكداً من ذلك».

ثقة في مواجهة البرنابيو

وعن صعوبة اللعب في معقل ريال مدريد، أجاب يامال بثقة: «ليس بالنسبة لبرشلونة، آخر مرة لعبت هناك، سجلت هدفاً وفزنا برباعية نظيفة».

ويدخل ريال مدريد المباراة متصدراً جدول ترتيب الليغا برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، ما يزيد من سخونة الكلاسيكو المنتظر.