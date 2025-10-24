أعلن حارس مرمى مانشستر سيتي السابق سكوت كارسون اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة احترافية استمرت 21 عاماً.

وكتب كارسون عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «بعد رحلة رائعة في الملاعب، حان الوقت لتعليق القفازات، كرة القدم منحتني كل شيء، ذكريات، صداقات، ولحظات لن أنساها أبداً».

وأضاف: «شكراً لكل زميل، مدرب، مشجع، ونادٍ كان جزءاً من رحلتي، لقد كان شرفاً لي».

مسيرة حافلة

بدأ كارسون مسيرته الاحترافية مع ليدز يونايتد، ثم انضم إلى ليفربول عام 2005، محققاً لقب دوري أبطال أوروبا كبديل في نهائي إسطنبول الشهير، ولاكتساب الخبرة، أُعير إلى أندية شيفيلد وينزداي وتشارلتون وأستون فيلا.

لاحقاً، أصبح كارسون الحارس الأساسي لأندية وست بروميتش ألبيون، وبورصا سبور التركي، وويغان وديربي كاونتي، حيث شارك في أكثر من 170 مباراة مع الأخير.

وفي عام 2019، انضم إلى مانشستر سيتي، وعلى الرغم من قلة مشاركاته، إلا أن دوره المعنوي كان محل تقدير كبير، ما ساهم في فترة من النجاح الباهر مع الفريق، حيث توج بـ4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الرابطة مرتين، ودوري أبطال أوروبا 2023، أما على الصعيد الدولي فقد شارك في 4 مباريات مع منتخب إنجلترا.