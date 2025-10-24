أكد تقرير صحفي اقتراب الإسباني رافائيل بينيتيز من العودة إلى التدريب بعد غياب دام نحو 19 شهراً، حيث لم يتول تدريب أي فريق منذ إقالته من قيادة سيلتا فيغو في 12 مارس 2024.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن بينيتيز يستعد لخوض التجربة التدريبية الـ17 في مسيرته بعد أن وافق على تدريب نادي باناثينايكوس اليوناني في صفقة مدتها عامان.

وأفادت الصحيفة بأن المدرب الإسباني سيحصل على 3.47 مليون جنيه إسترليني سنوياً مع باناثينايكوس، ما يجعله المدرب الأعلى أجراً في تاريخ الدوري اليوناني.

وقبل أن يتولى تدريب باناثينايكوس، قاد بينيتيز 16 فريقاً، أبرزها: ليفربول، إنتر ميلان، تشيلسي، نابولي، وريال مدريد.

ومن أبرز إنجازاته التدريبية الفوز بلقبين في الدوري الإسباني وكأس الاتحاد الأوروبي مع فالنسيا، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مع ليفربول، وكأس العالم للأندية مع إنتر ميلان، والدوري الأوروبي مع تشيلسي.