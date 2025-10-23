تيباس يفتح النار على معارضي مشروع «ميامي»

وصف رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، إلغاء مباراة برشلونة وفياريال التي كانت ستقام في ميامي بأنها فرصة ضائعة.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن خطة المباراة التي ستقام في ديسمبر، واجهت انتقادات شديدة، وكانت هناك مزاعم بأنها ستؤثر على نزاهة المنافسة.



واعترض اللاعبون على المبادرة في الجولة الحالية من الدوري من خلال رفضهم التحرك في الثواني الأولى من كل مباراة، وبالأمس أعلنت الرابطة أن المباراة تم إلغاؤها «بسبب حالة عدم اليقين الذي نشأ في إسبانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية».



ومع ذلك يعتقد تيباس، أنها خطوة للخلف، وانتقد بشدة معارضي هذه الخطة.



وكتب على منصة «X»: «اليوم، كرة القدم الإسبانية خسرت فرصة للتقدم، والظهور عالمياً، وتعزيز مستقبلها».



وأضاف: «يتم التمسك بالدفاع عن التقاليد من منظور ضيق الأفق ومحلي، في حين أن التقاليد الحقيقية لكرة القدم الأوروبية تتعرض للتهديد بسبب قرارات الهيئات الحاكمة، التي تدمر عاماً بعد عام الدوريات الوطنية، وهي القوة المحركة الحقيقية لصناعة كرة القدم الأوروبية، وسط سذاجة وسلبية من القادة الأوروبيين الذين يعجزون عن التمييز بين ما هو ثانوي وما هو جوهري».



وأكد: «يُرفع شعار نزاهة المنافسة من قبل أولئك الذين شككوا في هذه النزاهة نفسها لسنوات، من خلال الضغط على الحكام والمسؤولين، وصناعة روايات مشوهة، أو استخدام الضغط السياسي والإعلامي كأداة رياضية»، طبقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.



وأكمل: «أود أن أشكر فياريال وبرشلونة على التزامهما وسخائهما في المشاركة في مشروع لم يكن يهدف إلا إلى تطوير مسابقاتنا. لم يكونا يفكران في نفسيهما، بل كانا يفكران في الجميع».



وأضاف: «ستواصل الرابطة العمل، بكل صرامة وقناعة، للحفاظ على تنافسية كرة القدم الإسبانية، والتصدي لأولئك الذين يسعون إلى تدميرها، مع احترام جذورها دائماً وضمان استدامتها».



واختتم حديثه قائلاً: «تستحق كرة القدم الإسبانية أن تنظر للمستقبل بطموح وليس بخوف. سنواصل المحاولة. هذه المرة كنا قريبين للغاية».