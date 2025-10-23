قطار بايرن ميونخ يدهس كلوب بروج برباعية في دوري الأبطال

حقق بايرن ميونخ الألماني فوزاً عريضاً على ضيفه كلوب بروج البلجيكي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس (الأربعاء) على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

افتتح لينارت كارل (17 عاماً) التسجيل لبايرن ميونخ بعد خمس دقائق فقط من انطلاق المباراة، ليصبح أصغر لاعب ألماني يسجل في تاريخ المسابقة القارية.

وأضاف النجم الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 14، قبل أن يعزز لويس دياز تقدم أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 34، ليحسم بايرن الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

وواصل بايرن ضغطه في الشوط الثاني، ليختتم البديل نيكولاس جاكسون أهداف الفريق بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 79.

بايرن ميونخ لا يعرف سوى الفوز

بهذا الانتصار، واصل بايرن ميونخ سلسلة نتائجه المثالية هذا الموسم، إذ حقق 12 فوزاً متتالياً في جميع المسابقات.

ورفع بطل ألمانيا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا متأخراً بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان الفرنسي متصدر الترتيب، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند 3 نقاط في المركز الـ20.