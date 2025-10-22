جانجوون يهزم فيسيل كوبي في مباراة مثيرة بدوري أبطال آسيا

فاز فريق جانجوون الكوري الجنوبي على ضيفه فيسيل كوبي الياباني بنتيجة (3-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب تشونتشون سونغام سبورتس تاون، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بمنطقة الشرق في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.



وسجل أهداف جانجوون «لي سانج-هيون» في الدقيقة السابعة، و«مو جاي-هيون» في الدقيقة (21)، و«سونج جون-سيوك» في الدقيقة (43)، و«كيم جون-هي» في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل فيسيل عن طريق اللاعب «كوبي تايسي مياشيرو» هدفين في الدقيقتين (48) و(89)، كما سجل «جان باتريك» في الدقيقة (50).



وأكمل فريق جانجوون المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط مو «جاي-هيون» في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.