أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم (الثلاثاء)، تمديد عقد مدربه البلجيكي فينسنت كومباني حتى عام 2029.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «مدد بايرن ميونخ عقد المدرب فينسنت كومباني حتى 30 يونيو 2029، بعد أن كان من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في صيف 2027».

وكان النادي البافاري قد تعاقد مع كومباني، البالغ من العمر 39 عاماً، قبل موسم 2024-2025، وتمكّن المدرب البلجيكي من قيادة الفريق إلى الفوز بلقب الدوري الألماني في موسمه الأول، كما توّج بكأس السوبر الألماني في بداية الموسم الحالي.

من جانبه، قال كومباني في تصريحات لموقع ناديه: «أنا ممتن ومتشرف، وأود أن أشكر نادي بايرن ميونخ على الثقة وبيئة العمل الرائعة التي وفرها لي منذ البداية، أشعر وكأنني هنا منذ فترة أطول، وأعرف النادي جيداً، لقد بدأنا رحلة رائعة، دعونا نواصل العمل الجاد ونحتفل بمزيد من النجاحات».

صدارة محلية وأوروبية

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، لايبزيغ صاحب المركز الثاني.

وعلى الصعيد القاري، يتصدر الفريق الألماني جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بـ6 نقاط.