في السنغال.. اغتيال حارس مرمى شاب في ظروف غامضة!

في حادث مأسوي هزّ الأوساط الرياضية في السنغال، عُثر على جثة الحارس الشاب شيخ توري في غانا بعد اختفائه لأيام. وذكرت وزارة الاندماج الأفريقي والشؤون الخارجية السنغالية أن توري، الذي تخرّج من أكاديمية إسبيريه فوت يومبول، كان ضحية عملية احتيال قادته إلى فخّ خطير، بعدما أُوهم بإجراء اختبارات للانضمام إلى نادٍ محترف.



وبحسب التحقيقات الأولية، استُدرج اللاعب من قبل شبكة إجرامية طالبت عائلته بفدية مالية، وعندما فشلت في تحصيلها، أقدمت على قتله بوحشية. وقد أعلنت السلطات السنغالية بالتعاون مع نظيرتها الغانية فتح تحقيق عاجل لكشف الجناة ومحاسبتهم على هذه الجريمة الصادمة.