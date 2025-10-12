تابعوا عكاظ على
Google News Account
تأهل منتخبا الأرجنتين وكولومبيا إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للشباب لأقل من 20 سنة المقامة حالياً في تشيلي، عقب فوز الأول على نظيره المكسيكي بنتيجة (2-0)، والثاني على نظيره الإسباني (3-2)، ليضرب المنتخبان موعداً يوم الأربعاء القادم بالملعب الوطني خوليو مارتينيز برادانوس بسانتياغو. أنهى المنتخب الكولومبي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد سجله المهاجم نيسير فياريال في الدقيقة (38)، وفي الشوط الثاني سجل ريان بلعيد في الدقيقة (57) الهدف الأول للمنتخب الإسباني، فيما سجل يان فيرجيلي هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة (60).

وسجل فياريال هدف التعادل لصالح كولومبيا في الدقيقة (65)، قبل أن يقلب الطاولة على المنتخب الإسباني بتوقيعه هدف الانتصار في الدقيقة (89).
أخبار ذات صلة
 
زلاتان: يامال يستحق «الكرة الذهبية»
زلاتان: يامال يستحق «الكرة الذهبية»
مدرب الإمارات كوزمين: فخور بروح اللاعبين.. مدرب عُمان كيروش: ما زال الأمل قائماً
مدرب الإمارات كوزمين: فخور بروح اللاعبين.. مدرب عُمان كيروش: ما زال الأمل قائماً