أنعش منتخب المجر آماله بالتأهل المباشر لكأس العالم 2026 بعد تفوقه على ضيفه منتخب أرمينيا بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (السبت) على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.أحرز هدفي المجر دانييل لوكاش (د:38) وزسومبور غروبر (د:90+4).شهد اللقاء سيطرة الفريق المضيف على الشوط الأول لكنه لم يتمكن من اختراق الدفاع، وتصدى حارس مرمى أرمينيا هنري أفاجيان مرتين بتمرّس لتسديدتين من المهاجم دانييل لوكاش، في حين مرّت تسديدة القائد دومينيك سوبوسلاي بمحاذاة القائم في الدقيقة 38، بعد عرضية خطيرة من أليكس توث.ونجح منتخب المجر أخيراً في استغلال فرصهم في الدقيقة 56، عندما كسر لوكاش مصيدة التسلل بعد تمريرة بينية من بينديجوز بولا ووضع الكرة في الشباك متجاوزاً أفاجيان. وكان هذا هو الهدف الدولي الأول للاعب البالغ من العمر 29 عاماً. وفي الوقت بدل الضائع، حسم البديل المجري زسومبور غروبر الفوز بتسديدة رائعة (د:90+4).وبهذه النتيجة يحقق المجر انتصاره الأول ويصل للنقطة الرابعة في المركز الثاني خلف المتصدر البرتغال، فيما تلقى أرمينيا الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث.الجدير بالذكر أن نظام التأهل في قارة أوروبا في الدور الأول يتكون من 12 مجموعة تضم كل منها أربعة أو خمسة فرق، ويتأهل متصدرو المجموعات إلى كأس العالم. بعد ذلك، سيتم حسم المقاعد الأربعة المتبقية للقارة في التصفيات الأوروبية التي تضم 16 فريقاً، وتتألف من الفرق الـ12 التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها، إضافة إلى أفضل أربعة فرق متصدرة في دوري الأمم الأوروبية.