مدرب ألمانيا يدافع عن اللاعب باهظ الثمن!

دافع المدير الفني للمنتخب الألماني جوليان ناغلسمان بشدة عن فلوريان فيرتز، بعدما فشل في التسجيل أو صناعة الأهداف في المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على لوكسمبورغ 4-0.

تعرض صانع الألعاب فيرتز لانتقادات في إنجلترا بسبب ما اعتبره البعض بداية بطيئة لمسيرته مع ليفربول، بعد انتقاله من باير ليفركوزن في صفقة بلغت 155 مليون دولار.

وقال ناغلسمان للصحفيين بعد مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، أمس (الجمعة): «قام بعمل جيد. حاول كثيراً. لم يحالفه الحظ في فرصة أو فرصتين. ولكن هذا ليس خطأه».

وأهدر فيرتز (22 عاماً) فرصة لتسجيل هدف عندما اصطدمت كرته بالعارضة في الشوط الثاني، وأعرب مدرب ألمانيا عن عدم فهمه للانتقادات الموجهة للاعب في إنجلترا.

وقال ناغلسمان: «مازال اللاعب الذي يصنع أكثر الفرص في الدوري الإنجليزي الممتاز. إذا لم ينجح اللاعبون الآخرون في تحويل هذه الفرص إلى أهداف، فإن ذلك ينعكس سلباً على إحصاءاته. لكن هذه ليست حتى ثلث الحقيقة».

وأضاف: «أراه متحرراً تماماً. فيرتز لاعب يعرف جيداً ما يستطيع فعله، ويعرف كيف تسير الأمور في عالم كرة القدم»، طبقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ويلتقي المنتخب الألماني، الذي يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات بفارق الأهداف، مع منتخب إيرلندا الشمالية بعد غدٍ الإثنين.

وقال ناغلسمان: «بمجرد تسجيله لثلاثة أهداف، سيصبح ملك الانتقالات. حالياً، يعتبر فقط لاعباً باهظ الثمن. هذه هي طبيعة الأمور، لكنه لا يهتم بذلك».