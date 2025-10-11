يبدو إن أيام الفيفا أصبحت من الأيام المشؤومة لفريق ريال مدريد الإسباني، إذ يتساقط لاعبوه واحداً تلو الآخر في المباريات الرسمية والودية لمنتخبات بلادهم، التي كان آخرها تعرض الثنائي الفرنسي كيليان مبابي لإصابة خلال لقاء منتخب بلاده أمام أذربيجان، والأرجنتيني فرانكو مستانتونو لإجهاد عضلي أثناء تدريبات منتخب بلاده..أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رسمياً إصابة اللاعب فرانكو ماستانتونو بإجهاد عضلي خلال تدريبات منتخب الأرجنتين، وتم استبعاده من المعسكر، وسيتم تقييم إصابته من قبل الطاقم الطبي للمنتخب الأرجنتيني.كما أعلن المنتخب الفرنسي لكرة القدم، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أن كيليان مبابي نجم ريال مدريد، تعرض لإصابة جديدة في الكاحل الأيمن خلال مواجهة أذربيجان، وسيعود إلى مدريد، مما يعني غيابه عن رحلة فرنسا إلى أيسلندا، وكان مبابي قد عانى من إصابة سابقة في الكاحل نفسه، أثناء مشاركته مع ريال مدريد، قبل أن يتعرض لضربتين خلال المباراة الأخيرة. وذكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في بيان رسمي، أن مبابي لن يتمكن من اللعب، يوم الإثنين المقبل، أمام أيسلندا، وأنه تم السماح له بالعودة إلى ناديه ريال مدريد، مؤكداً أنه "لن يتم استدعاء بديل له".وخلال لقاء فرنسا وأذربيجان، الذي انتهى لمصلحة فرنسا بثلاثية نظيفة، افتتح مبابي التسجيل بطريقة فردية رائعة في الدقيقة (45+2)، قبل أن يتلقى أول ضربة في الكاحل المصاب، إثر تدخل من اللاعب أحمد زاده، الذي نال بطاقة صفراء، وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، تعرض مبابي لضربة جديدة على الكاحل من اللاعب خايبولاييف، ليضطر المدرب ديشامب إلى استبداله باللاعب توفان في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.