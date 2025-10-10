بلاتيني ينتقد تقنية الفيديو: «لم أكن لأطبقها»

وجّه الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، انتقادات حادة لتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، مشيراً إلى أنه لم يكن ليُطبقها لو كان لا يزال في منصبه.

وقال بلاتيني في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «تقنية الفيديو؟ لو كنت متواجداً، لم أكن لأطبقها أبداً، صحيح أنها تحل بعض المشكلات، لكنها تخلق مشكلات أخرى أيضاً». وأضاف: «استخدام «VAR» يجب أن يقتصر على الحالات التي يصعب رصدها بالعين المجردة، مثل الأهداف والتسلل، أما في غيرها، فهناك حكام ومساعدون لاتخاذ القرار».

جيل رائع يودّع الملاعب

وعند سؤاله عن أكثر اللاعبين الذين يستمتع بمشاهدتهم، قال بلاتيني: «نودّع جيلاً رائعاً: دي بروين، مودريتش، جريزمان، كريستيانو، وميسي.. لكن في المقابل، يظهر جيل جديد من المواهب المميزة، مثل لامين يامال».