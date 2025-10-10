تعرض لاعب نادي موناكو الفرنسي بول بوغبا لانتكاسة بدنية جديدة ستؤخر ظهوره الأول بقميص فريقه الجديد.

وبحسب صحيفة «نيس ماتان» الفرنسية، ستتأجل عودة بول بوغبا، التي طال انتظارها، إلى عالم كرة القدم الاحترافية، حيث عانى لاعب خط الوسط البالغ من العمر 32 عاماً من انتكاسة بدنية طفيفة، ما أرجأ مجدداً ظهوره الرسمي الأول مع موناكو، النادي الذي انضم إليه كلاعب حر في الميركاتو الصيفي الماضي.

وخلال فترة ما قبل الموسم أظهر بوغبا مؤشرات مشجعة، حيث شارك في عدة مباريات ودية، ما زاد من آماله في العودة إلى قمة مستواه، لكن الإصابة أجلت عودته للمستطيل الأخضر.

وكان لاعب خط الوسط قد تعرض للإيقاف لمدة 4 سنوات خلال فترة وجوده مع يوفنتوس الإيطالي مطلع العام الماضي، بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات، قبل أن تُخفف العقوبة لاحقاً إلى 18 شهراً.