سيصبح البرتغالي روبن أموريم ثاني أطول مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا أمضى 3 سنوات في النادي.

ورغم أن أموريم أشرف على أسوأ ترتيب لمانشستر يونايتد في الدوري منذ موسم 1973-1974، فقد وعده أحد ملاك النادي، السير جيم راتكليف، بمنحه الوقت الكافي لإثبات قدرته على أن يكون مدرباً «عظيماً»، حيث صرح بأن المدرب البرتغالي يحتاج إلى 3 سنوات لتحقيق النجاح مع الفريق.

ومع ذلك، نادراً ما يحظى مدربو الدوري الإنجليزي الممتاز برفاهية الاستمرار لفترات طويلة دون تحقيق نتائج ملموسة، حيث تمت إقالة اثنين من المدربين بالفعل هذا الموسم.

ومن بين المدربين الحاليين في البريميرليغ، فقط بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، وميكيل أرتيتا (أرسنال)، وماركو سيلفا (فولهام)، وإيدي هاو (نيوكاسل يونايتد)، أمضوا 3 سنوات أو أكثر في مناصبهم.

كم مدرب صمد 3 سنوات مع مانشستر يونايتد؟

نشرت شبكة «BBC» البريطانية، تقريراً بعنوان: «هل يصمد أموريم 3 سنوات؟ التاريخ يشير إلى أنه لن يصمد».

وجاء في التقرير أن السير أليكس فيرغسون هو المدرب الوحيد في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي قضى 3 سنوات أو أكثر في تدريب مانشستر يونايتد، حيث استمر مع الفريق قرابة 27 موسماً، ويأتي بعده أولي غونار سولشاير، أحد لاعبي فيرغسون السابقين، والذي رحل قبل أقل من شهر من إكماله 3 سنوات في المنصب.

أما الأسماء الكبيرة الأخرى فلم تُمنح الوقت ذاته؛ فقد أقيل جوزيه مورينيو بعد عامين وستة أشهر، ولويس فان غال بعد عام وعشرة أشهر، بينما استمر إريك تين هاغ لمدة عامين وأربعة أشهر قبل أن تتم إقالته.