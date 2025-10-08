نجح منتخب الرأس الأخضر في العودة من تأخره بثلاثة أهداف لهدف ليتعادل مع ليبيا بنتيجة 3/3 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد طرابلس الدولي، وبذلك يحافظ الرأس الأخضر على موقعه في صدارة المجموعة الرابعة، ليصبح على بُعد خطوة من التأهل المباشر لبطولة كأس العالم 2026، وفي الوقت نفسه، فاز منتخب الكاميرون في موريشيوس ليُبقي على آماله في التأهل، بينما تم إقصاء منتخبي أنغولا وغينيا بيساو.أحرز أهداف ليبيا روبيرتو لوبيز (بالخطأ في مرمى فريقه د:2) وعزالدين المريمي (د:42) ومحمود الشلوي (د:58)، فيما أحرز أهداف الرأس الأخضر تيملو أركانجو (د:29) ولوبيز كابرال (د:76) وويلي سيميدو (د:82).أهدر منتخب الرأس الأخضر فرصة حسم تأهله، لكن عودته الرائعة أبقته في صدارة المجموعة بفارق نقطتين، أما منتخب ليبيا فيحتاج الآن إلى معجزة لبلوغ المرحلة التالية من التصفيات، وشهد اللقاء انطلاقة رائعة لمنتخب ليبيا الذي بدأ اللقاء بقوة إذ أرسل فاضل منصور تمريرة ثنائية سريعة على اليمين، حولها اللاعب روبيرتو عن طريق الخطأ إلى هدف عكسي في شباك فريقه (د:2)، ورد منتخب الرأس الأخضر بهدف تيلمو أركانجو من تسديدة رأسية (د:29)، لكن عزالدين المريمي سجل هدفاً ليُعيد التقدم لأصحاب الأرض (د:42)، وأطلق اللاعب محمود الشلوي تسديدة مذهلة ومُتقنة من ركلة حرة لتسكن الشباك هدفاً ثالثاً لليبيا (د:58)، لتنقلب الموازين بعد خطأ فادح من حارس مرمى ليبيا مراد الوحيشي الذي وصلت إليه كرة أرضية تساهل في محاولة الإمساك بها لتمر من بين قدميه وسط ذهول الجميع لتسكن الشباك هدفاً ثانياً لمنتخب الرأس الأخضر الذي عاد له الأمل قبل أن يُسجل ويلي سيميدو هدف التعادل بصعوبة، لينتهي اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.وبهذه النتيجة يصل منتخب الرأس الأخضر للنقطة 20 متصدراً المجموعة الرابعة بفارق نقطتين عن المنتخب الكاميروني، ويحتاج منتخب الرأس الأخضر للفوز في اللقاء القادم الذي سيقام على أرضه أمام منتخب إسواتيني في مباراته الأخيرة يوم الإثنين لحسم التأهل رسمياً لمونديال 2026.