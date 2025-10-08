قدم منتخب المكسيك أداءً مميزًا يُعد من أفضل عروض البطولة وذلك بعدما اكتسح الدولة المُضيفة تشيلي بنتيجة 4/ 1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد إلياس فيغيروا براندر ضمن لقاءات دور الـ16 لكأس العالم تحت 20 عاماً، وبهذه النتيجة يتأهل منتخب المكسيك لدور ربع النهائي فيما غادرت تشيلي المسابقة.أحرز أهداف المكسيك الأربعة: تاهييل خيمينيز (د: 26)، إيكر فيمبريس (د: 67)، هوغو كامبيروس (هدفين 80، 86)، فيما جاء هدف تشيلي الوحيد عن طريق اللاعب خوان روسيل (د: 88).قدم المنتخب المكسيكي، الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، عرضًا رائعًا أمام جماهير فالبارايسو، ليضع حدًا لمشوار المنتخب المضيف بهزيمة ساحقة وبأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.بدأت المباراة بفرصة خطيرة لأصحاب الأرض المنتخب التشيلي بعدما وصلت هجمة منظمة إلى لاوتارو ميلان على حافة منطقة الجزاء، فسدد بقوة لترتد الكرة إلى القائد خوان روسيل، غير أن الحارس المكسيكي دييغو أوتشوا تصدى لها بسهولة، ولم يمضِ وقت طويل حتى دفع أصحاب الأرض ثمن الفرصة المهدرة، عندما تلقى غيلبرتو مورا كرة طويلة ومررها إلى تاهييل خيمينيز الذي أودعها في شباك تشيلي كهدف أول للمكسيك (د: 26).وفي الشوط الثاني، واصلت تشيلي محاولاتها دون جدوى، بينما عزز إيكر فيمبريس تقدم المكسيك بهدف ثانٍ (د: 67)، قبل أن يضيف البديل هوغو كامبيروس الهدفين الثالث والرابع في ستة دقائق فقط (د: 80، 86)، وتمكن خوان روسيل من تسجيل هدفًا شرفيًا لتشيلي بعد دقيقتين فقط (د: 88)، ولكنه لم يكن كافياً للعودة للمباراة، لينتهي اللقاء بفوز المكسيك (4/ 1).وبهذه النتيجة سيُواجه المنتخب المكسيكي في ربع النهائي، الفائز من مواجهة الأرجنتين ونيجيريا التي ستقام ضمن منافسات دور الـ16 بمدينة سانتياغو.فيما أصبحت تشيلي سادس دولة مضيفة على التوالي تُقصى من دور الـ16، بعد الأرجنتين وبولندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وتركيا، فيما كان آخر مضيف ينجح في الوصول إلى ربع النهائي هو كولومبيا عام 2011.