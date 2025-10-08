كشف أندرسون لويز المعروف باسم ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، إصابة نجم الفريق لامين من خلال رسالة مبطنة تشير إلى أن لامين تعرض لإصابة مع المنتخب بسبب خضوعه لأحمال زائدة. وقال ديكو في حديث لوسائل الإعلام قبل انطلاق مباراة فالنسيا:«مباريات المنتخب دائما ما تكون معقدة، لأن اللاعبين يعودون منها في كثير من الأحيان وهم مصابون، كذلك حدث معنا في حالة فرينكي». وأضاف:«ولكن بالطبع في حالة لامين أنا أتفق مع المدرب، لأنه في النهاية يجب تحسين التواصل، وتحسين البروتوكولات قليلا بين الأندية والمنتخبات». وتابع:«اللاعبون يخضعون لأحمال زائدة جدا، اليوم نحن جميعا نعلم ذلك، ولا يوجد الكثير لنتحدث عنه وهناك أشياء كثيرة يجب تحسينها لكن أعتقد أن الأهم هو محاولة التحسن».