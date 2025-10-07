أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان أصدره موافقته وعلى مضض على إقامة مباراتين خارج حدود أوروبا، مؤكداً في الوقت ذاته معارضته لإقامة مباريات الدوري المحلي في الخارج، وتمت الموافقة على طلبين استثنائيين في ظل وجود ثغرات تنظيمية على المستوى العالمي.وستُقام مباراة برشلونة أمام فياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني في مدينة ميامي الأمريكية، خلال أواخر ديسمبر القادم، فيما ستُجرى مواجهة ميلان ضد كومو في بطولة الدوري الإيطالي بمدينة بيرث الأسترالية مطلع شهر فبراير القادم.وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه ملتزم بترسيخ نزاهة المسابقات المحلية ووجهة نظر المشجعين في قواعد الفيفا القادمة، مجدداً معارضته الواضحة لإقامة مباريات الدوري المحلي خارج البلد الأم.وقال في البيان الإعلامي: «بعد اجتماع لجنته التنفيذية في تيرانا الشهر الماضي، أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مزيدًا من المشاورات مع الأطراف المعنية لتقييم مدى تأثير هذه المسألة، عقب الطلبات التي تلقاها من الاتحادين الوطنيين الإسباني والإيطالي لكرة القدم».وأضاف البيان: «وأكدت تلك المشاورات عدم وجود دعم واسع النطاق، وهو ما سبق أن أثير من قبل المشجعين والاتحادات الأخرى والأندية واللاعبين والمؤسسات الأوروبية حول فكرة نقل مباريات الدوري المحلي إلى الخارج، ومع ذلك، ونظراً لأن الإطار التنظيمي ذي الصلة للفيفا -الذي يخضع حالياً للمراجعة- غير واضح ومفصل بما فيه الكفاية، فقد اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) قراراً على مضض بالموافقة، على أساس استثنائي، على الطلبين المقدمين إليها. وسوف يساهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بنشاط في العمل الجاري بقيادة الفيفا لضمان أن تحافظ القواعد المستقبلية على نزاهة المسابقات المحلية والروابط الوثيقة بين الأندية ومشجعيها والمجتمعات المحلية».واختتم البيان: «وبالتوازي مع ذلك، أكدت جميع الاتحادات الوطنية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم التزامها بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل تقديم أي طلبات مستقبلية. وبذلك، أعربت عن عزمها الجماعي على حماية المصالح الأوسع لكرة القدم الأوروبية».من جهته، تحدث رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين عن هذا القرار قائلاً: «يجب أن تُقام مباريات الدوري على أرض الوطن؛ وأي شيء آخر من شأنه أن يحرم المشجعين المخلصين من حقهم في حضور المباريات وقد يؤدي إلى ظهور عوامل تشويهية في المسابقات. وقد أكدت مشاوراتنا مدى اتساع نطاق هذه المخاوف. وأود أن أشكر الاتحادات الوطنية الـ 55 على مشاركتها البناءة والمسؤولة في هذه القضية الحساسة».واختتم حديثه قائلاً: «على الرغم من أنه من المؤسف السماح بإقامة هاتين المباراتين، فإن هذا القرار استثنائي ولا ينبغي اعتباره سابقة. التزامنا واضح: حماية نزاهة الدوريات الوطنية وضمان بقاء كرة القدم راسخة في بيئتها المحلية».