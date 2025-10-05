أعلن أرسنال الإنجليزي اليوم (الأحد) استبعاد قائده مارتن أوديغارد من معسكر منتخب النرويج خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر، بعد إصابته في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليسرى خلال مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد.وأكد النادي في بيانه الرسمي أن أوديغارد سيستمر في الخضوع للفحوصات والعلاج من قبل الفريق الطبي للنادي في المركز التدريبي خلال فترة التوقف الدولي، بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.الجدير بالذكر أن النرويجي أوديغارد أصيب في لقاء فريقه أمام وست هام يونايتد وتم استبداله في الدقيقة 30 في اللقاء الذي انتهى لمصلحة أرسنال بهدفين دون مقابل.