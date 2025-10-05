بعد «ريمونتادا» مثيرة في الدقائق الأخيرة تمكن إيفرتون من إيقاف السلسلة الإيجابية لكريستال بالاس ملحقا به أول هزيمة في الموسم الجاري بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1 في الوقت بدل الضائع، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الأحد) ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.دخل كريستال بالاس بطل كأس إنجلترا هذا اللقاء باعتباره الفريق الوحيد الذي لم يتلقَّ الهزيمة هذا الموسم، ودخل المباراة منتشيا بفوزه المتأخر على ليفربول 2-1 الأسبوع الماضي ملحقا بالأخير هزيمته الأولى الموسم الجاري، وبعد 19 مباراة لم يتعرض فيها كريستال بالاس للخسارة في مختلف المسابقات وتحديدا منذ سقوطه أمام نيوكاسل يونايتد 0-5 في 16 أبريل الماضي، تمكن إيفرتون من كسر هذه السلسلة ليقلب تأخره بهدف لفوز بهدفين، وجاء هدف الفوز في الوقت القاتل من عمر اللقاء.وشهد اللقاء تقدم كريستال بالاس عن طريق الكولومبي دانيال مونيوس (د:37)، لينتفض إيفرتون في الشوط الثاني ويدرك التعادل من ركلة جزاء سددها بنجاح السنغالي إيليمان ندياي (د:76)، وفي الوقت بدل الضائع تمكن جاك جريليش من إحراز هدف الفوز لإيفرتون (د:90+3)، وهو الهدف الأول لجريليش بقميص إيفرتون منذ قدومه من مانشستر سيتي.وخاض جوردان بيكفورد اليوم مباراته رقم 300 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون، وهو ثاني حارس مرمى إنجليزي فقط يخوض 300 مباراة مع نادٍ واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ديفيد سيمان مع أرسنال (325 مباراة).وبهذه النتيجة يحقق إيفرتون انتصاره الثالث ويصل للنقطة الـ11 محتلا المركز الثامن، فيما تلقى كريستال بالاس الخسارة الأولى وتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الـ12.