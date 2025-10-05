تتأهب منتخبات الولايات المتحدة وفرنسا وجنوب أفريقيا للانضمام لقافلة المتأهلين لدور الـ16 لكأس العالم تحت 20 عاماً عندما تخوض لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بمونديال تشيلي.في المواجهة الأولى يلتقي منتخب الولايات المتحدة بنظيره جنوب أفريقيا، وقد ساهم الفوز الكبير الذي حققه منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الماضية على حساب منتخب كاليدونيا الجديدة (4/ 0) في زيادة حظوظه في التأهل للدور الثاني شريطة الا يخسر بفارق كبير من الأهداف أمام المتصدر الولايات المتحدة الذي ضمن التأهل بعد أن حقق فوزين متتالين، ويتأهل جنوب أفريقيا مباشرةً في حالة فوزه، أما تعادله وفوز فرنسا فسيؤهله كأفضل ثالث، والحالة الوحيدة التي سيغادر فيها المونديال هي خسارته بنتيجة كبيرة. أما منتخب الولايات المتحدة فقد ضمن التأهل، وإذا ما أراد أن يتأهل كمتصدر للمجموعة فعليه الخروج بالتعادل على أقل تقدير.وفي اللقاء الآخر، يخوض منتخب فرنسا لقاءً سهلاً أمام الحلقة الأضعف في المجموعة منتخب كاليدونيا الجديدة الذي خسر من الولايات المتحدة (1/ 9)، ومن جنوب أفريقيا (0/ 4)، وإذا ما أراد منتخب فرنسا التأهل فعليه الفوز بأكبر قدر من الأهداف لكسر فارق الأهداف بينه وبين منافسيه على بطاقتي التأهل.