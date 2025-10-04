ظهر النجم البرازيلي غابرييل باربوسا الملقب بـ«غابي غول» في مباراة فريقه كروزيرو وفلامينغو في ملعب «ماراكانا» الشهير مرتديا حذاء يحمل اسم رافائيلا شقيقة النجم البرازيلي نيمار، في المباراة التي أدى فيها دورا بارزا رغم انتهائها بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ودخل غابي غول الملعب مرتدياً حذاءً رياضياً (شوزة كرة قدم) مخصصاً بشكل خاص، يحمل على جانبيه أسماء أفراد عائلته، بما في ذلك اسم حبيبته رافائيلا سانتوس، شقيقة نيمار.

وكان الحذاء الذي ظهر به غابي غول أبيض اللون مع تفاصيل زرقاء ووردية، ويضم قلوباً مقسمة بين الأحمر (لون فلامينغو) والأزرق (لون كروزيرو)، رمزاً لقلب اللاعب المقسم بين الناديين، وذلك في ليلة مشحونة بالعواطف في ملعب ماراكانا الشهير بالريو دي جانيرو.

المسيرة المهنية لغابرييل باربوسا

وغابرييل باربوسا، البالغ من العمر 29 عاماً، هو مهاجم برازيلي شهير بدأ مسيرته المهنية في سنتورس، ثم انتقل إلى إنتر ميلان وموناكو قبل أن يصبح أيقونة في فلامينغو بين عامي 2019 و2024، حيث سجل 161 هدفاً وفاز بـ13 لقباً، بما في ذلك كأس ليبرتادوريس مرتين، وفي يناير 2025، انضم إلى كروزيرو بعقد يمتد حتى 2028، وسجل في 16 مباراة حتى الآن.

وكانت هذه المباراة الأولى له ضد فلامينغو في ماراكانا منذ مغادرته، وشهدت لحظات عاطفية مثل عناقه لزميله السابق برونو هنريكي، وسط هتافات الجماهير المتناقضة.

وتعتبر رافائيلا شقيقة النجم البرازيلي نيمار مشهورة كعارضة أزياء وتبلغ من العمر 29 عاما وتملك نحو 6 ملايين متابع على منصة «إنستغرام» بسبب أناقتها ونشرها لأحدث أزياء الموضة.

واعتبر بعض المتابعين الحركة من المهاجم البالغ من العمر 29 عاما بمثابة إعلان علاقته وحبه لشقيقة زميله السابق في منتخب البرازيل.

وتعود العلاقة بين غابي غول ورافائيلا سانتوس، البالغة من العمر 28 عاماً شقيقة نيمار، إلى عام 2015 عندما التقيا في سنتورس، لكنها رسمية منذ 2017 مع فترات انفصال وتصالح، وانتقلت رافائيلا معه إلى بيلو هوريزونتي بعد انتقاله إلى كروزيرو، ويُشاع أنهما يخططان للزواج وإنجاب طفل في 2025.