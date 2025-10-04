تُختتم لقاءات المجموعة الثالثة في كأس العالم تحت 20 عاماً بمواجهة مثيرة تجمع إسبانيا والبرازيل في لقاء يتصدر المشهد، فالفائز سيتأهل لثمن النهائي والخاسر سيغادر في أولى مفاجآت مونديال تشيلي، وفي اللقاء الآخر يطمع المكسيك في خطف نقاط المغرب لمرافقتها للدور الثاني.تستضيف العاصمة تشيلي مباراةً حامية الوطيس بين منتخبين عملاقين في عالم كرة القدم. الفوز الأول لأي منهما يمنحه فرصة التأهل إلى الدور الثاني، بينما قد يمنح التعادل البرازيل فرصةً للتأهل من المركز الثالث، ويملك كل منهما نقطة واحدة من تعادل مع المكسيك وخسارة من المغرب، ويبرز في المنتخب الإسباني لاعبه بابلو غارسيا لاعب ريال بيتيس والذي كان النجم الأول بلا منازع، ونجح في تنظيم الهجمات لمنتخب بلاده أمام المكسيك تاركًا بصمة رائعة من خلال هدف مذهل، فيما يبرز في المنتخب البرازيلي لاعبه ويسلي نجم فريق النصر السعودي والذي ساهم في حصول البرازيل على ركلة جزاء في المباراة الأخيرة ضد المغرب، وهو مُطالب هذه المرة بفعل ما هو أكثر من ذلك للتأهل للدور التالي.وفي اللقاء الآخر، قدمت المغرب مستوى أكثر من رائع بالفوز على إسبانيا ومن ثم البرازيل لتتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، لكن المكسيك قاتلت هي الأخيرة وضمنت نقطة التعادل في المباراتين الماضيتين أيضًا لتحتل المركز الثاني وتبحث عن الفوز في لقاء اليوم للوصول للنقطة الخامسة ومرافقة المغرب للدور التالي.