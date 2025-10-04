احتل منتخب أوكرانيا صدارة المجموعة الثانية بعدما تفوّق على باراغواي 2/ 1 ليتأهلا سوياً لثمن نهائي كأس العالم تحت 20 عاماً، بينما حلّت كوريا الجنوبية في المركز الثالث عقب فوزها على بنما 2-1، لتبقى آمالها معلّقة بانتظار تحديد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.أنعش منتخب كوريا الجنوبية آماله في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على بنما 2-1 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، وسيطر الكوريون على المباراة منذ البداية، وافتتحوا التسجيل عبر كيم هيونمين بتسديدة رائعة سكنت الزاوية اليمنى العليا لحارس بنما سيسيلّو بورغيس، وفي الشوط الثاني، عادل بنما النتيجة بعدما أرسل كايرو والترز تمريرة عرضية مهدها لزميله كيفن والدر الذي وضع الكرة بسهولة في الشباك، مانحًا فريقه هدف التعادل، لكن رد كوريا الجنوبية جاء سريعًا، حين تمكن شين مينها من تسجيل هدف الفوز برأسية أكروباتية رائعة إثر ركنية نفذها سون سيونغمين، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة أبقت حظوظه في التأهل، فيما ودّعت بنما البطولة رسميًا.وفي اللقاء الآخر، حسم منتخب أوكرانيا صدارة المجموعة الثانية، بعد فوزه المتأخر على باراغواي بنتيجة 2-1، في لقاء مثير شهد أهدافًا في الشوط الثاني فقط، وبعد شوط أول باهت، لم ينتظر الأوكرانيون سوى 29 ثانية من انطلاق الشوط الثاني لافتتاح التسجيل، حين مرر دانييلو كريفسون كرة متقنة إلى البديل ماكسيم ديركاتش الذي وضعها مباشرة في الشباك، وردت باراغواي سريعًا عبر سيزار ميكو الذي أطلق تسديدة قوية من داخل المنطقة اصطدمت بأحد المدافعين وغيرت اتجاهها لتعانق الشباك.لكن أوكرانيا استعادت التقدم قبل النهاية، عندما خطف ماتفي بونومارينكو الكرة في منتصف ملعب الخصم، وتوغل بها ليطلق تسديدة صاروخية استقرت في الزاوية اليسرى السفلية، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.ورغم الخسارة، ضمن منتخب باراغواي العبور إلى الدور ثمن النهائي في المركز الثاني، متقدمًا على كوريا الجنوبية بفارق عدد الأهداف المسجلة.