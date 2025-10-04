كشفت تقارير صحفية أن شيلا إيبانا (والدة نجم برشلونة الإسباني لامين يامال) حولت الشهرة التي حققها ابنها في عالم كرة القدم إلى «مشروع تجاري».

وذكر موقع «الكونفيدنسيال» الإسباني أن والدة يامال، المنفصلة عن والده، اتخذت خطوة مفاجئة، وأعلنت تنظيمها حفلاً خاصاً في لندن، سيتعين على الراغبين في حضوره دفع ما بين 150 إلى 800 يورو، لتقاسم الطاولة والتقاط الصور معها.

ومن المرتقب أن تنظم هذه الأمسية يوم 7 نوفمبر القادم بفندق فاخر في لندن.

وجاء في دعوة الحفل: «لا تفوت فرصة التعرف على والدة أفضل لاعب كرة قدم في العالم»، في إشارة إلى يامال، الذي خسر أخيراً الكرة الذهبية وحل في المركز الثاني خلف نجم باريس سان جرمان الفرنسي عثمان ديمبلي.

وقالت الشركة المنظمة للحفل «جين سي إيفنتس»: «يسعدنا أن نعلن أن التذاكر المسبقة باتت متوفرة وهي تباع بسرعة. احصل على تذكرتك اليوم وكن جزءاً من الحدث»، مرفقة فيديو لوالدة لامين يامال.

وأعدت الشركة المنظمة 3 فئات من التذاكر، أرخصها بسعر 150 يورو، وتشمل مشروباً ترحيبياً وقائمة طعام من 3 أطباق.

أما الفئة المتوسطة فيبلغ ثمنها نحو 400 يورو، وتتيح الحصول على أفضل المقاعد في القاعة.

والتذكرة الخاصة «في آي بي» يبلغ ثمنها 800 يورو، وتشمل طاولة مميزة، وإمكانية التقاط الصور مع والدة يامال.

وسيتسع الحدث لنحو 400 شخص ممن هم فوق سن 18 سنة، وسيبدأ بمشروب ترحيبي، يليه عشاء بعد نصف ساعة، ثم حفل راقص يمتد حتى الحادية عشرة ليلاً.

لكن يامال نفسه لن يحضر الحدث، لأنه سيكون ملزماً بمباراة فريقه ضد سلتا فيغو بالدوري الإسباني في اليوم التالي.

وذكرت «الكونفيدنسيال» أن المنظمين يراهنون على «فضول وقوة جاذبية لقب يامال لملء القاعة».

من جانبه، كشف لاعب كرة القدم السابق بنجامين زاراندونا تفاصيل جديدة حول العشاء المثير للجدل، الذي زُعم أن والدة صديقه مهاجم برشلونة الإسباني لامين يامال ستنظمه في لندن نوفمبر القادم.

وأوضح زاراندونا أن شيلا إيبانا ليست هي منظمة الحفل، بل ستحضر فقط كضيفة، مشيراً إلى أنه توسط بين الشركة المنظمة وإيبانا لحضور حفل.