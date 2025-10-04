ليبيا تحتضن قمة كروية بين أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني خوض مباراة ودية أمام نظيره الإيطالي إنتر ميلان، ستُقام في ليبيا خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

وأوضح النادي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن المباراة ستُقام يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر، على ملعب بنغازي الدولي، ضمن منافسات بطولة كأس «إعادة الإعمار».

فرصة للجاهزية خلال التوقف الدولي

وأضاف أن المباراة ستُتيح فرصة مثالية للاعبين الذين لم يتم استدعاؤهم للمشاركة مع منتخباتهم الوطنية، من أجل الحفاظ على جاهزيتهم البدنية والذهنية، استعداداً لاستئناف المباريات الرسمية.

واستذكر البيان المواجهة الأخيرة بين الفريقين في موسم 2023-2024، في دور خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، حيث شهدت المباراتان ندية كبيرة، فاز إنتر ميلان في لقاء الذهاب، قبل أن يفرض أتلتيكو وقتاً إضافياً في الإياب على ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو»، ليضمن بعدها التأهل إلى الدور التالي بركلات الترجيح.

تحضير لموقعة الأبطال

وختم: «سنواجه إنتر ميلان مجدداً في دوري أبطال أوروبا هذا العام، في مباراة من المتوقع أن تكون بنفس إثارة سابقتها، وستكون المباراة الودية بمثابة اختبار جيد لقياس قوة الفريق والحفاظ على تفوقه التنافسي خلال فترة التوقف الدولي».