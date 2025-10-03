أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم (الجمعة)، تجدد إصابة نجمه الشباب لامين يامال، بعد فترة قصيرة من تعافيه.

وقل النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «عادت إصابة لامين يامال في الفخذ بعد مباراة باريس سان جيرمان، حيث سيغيب اللاعب عن مباراة إشبيلية، ومن المتوقع أن يستغرق تعافيه ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع».

وتسببت إصابة الفخذ في غياب لامين يامال عن برشلونة في 4 مباريات هذا الموسم.

وشارك النجم الشاب في 5 مباريات هذا الموسم مع نادي برشلونة، 4 منها في الدوري وواحدة في دوري أبطال أوروبا، مسجلاً هدفين ومقدماً ثلاث تمريرات حاسمة.

برشلونة يستعد لمواجهة إشبيلية

ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية، الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.