تتواصل لقاءات الإثارة والندية في اليوم السادس من كأس العالم تحت 20 سنة FIFA تشيلي 2025™، إذ يلتقي اليوم (الخميس) متصدرو المجموعتين الخامسة والسادسة في مواجهة مباشرة، ليشتد الصراع على قمة الترتيب، ففي المجموعة السادسة يلتقي أمريكا بمنتخب فرنسا، فيما تواجه جنوب أفريقيا نظيرها كاليدونيا الجديدة، وفي المجموعة السادسة يضرب النرويج موعداً مع كولومبيا وتقام المباريات الثلاث ضمن الجولة الثانية للمونديال.فعلى ملعب آل تينينتي، وبعد فوز ساحق بفارق ثمانية أهداف في اليوم الافتتاحي، تدخل الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة كبرى أمام فرنسا، وقد تمكنت الولايات المتحدة من الفوز بسهولة وبنتيجة كبيرة على كاليدونيا الجديدة بتسعة أهداف مقابل هدف وحيد لتسجل رابع أكبر انتصار في تاريخ كأس العالم تحت 20 سنة، بينما احتاجت فرنسا إلى هدف متأخر لتجاوز جنوب أفريقيا، ويبحث كل منهما عن الفوز لانتزاع صدارة المجموعة وضمان التأهل لدور الـ 16 من المونديال، ويبرز في المنتخب الأمريكي لاعبه كول كامبل الذي يمتاز بالسرعة، فهو موهوب ومراوغ بارع وسجّل الهدف التاسع لفريقه في المباراة الافتتاحية، فيما يبرز في المنتخب الفرنسي أنتوني بيرمونت لاعب لانس الفرنسي الذي قدّم أداء رائعاً ضد جنوب أفريقيا وأحرز هدفًا رائعًا من وسط الملعب.وفي اللقاء الآخر، يخوض منتخب جنوب أفريقيا لقاء سهلاً أمام الضيف الجديد منتخب كاليدونيا الجديدة والذي خسر بنتيجة تاريخية من الولايات المتحدة ويطمح المنتخب الجنوب أفريقي لاستغلال تواضع خصمه لتحقيق أول ثلاث نقاط والعودة للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لثمن نهائي المونديال، فيما يسعى منتخب كاليدونيا الجديدة لمسح الخسارة التاريخية والخروج بنتيجة إيجابية.وفي المجموعة السادسة، يلتقي متصدرا المجموعة كولومبيا والنرويج، حيث تصطدم كولومبيا بالنرويج بعد فوزهما على السعودية ونيجيريا بنفس النتيجة 1-0 في الجولة الأولى، ويبحث كلا منهما على حسم بطاقة التأهل مبكراً بالفوز وتصدر المجموعة، وكان مدرب النرويج بيورن يوهانسن قد وصف كولومبيا بـ«المرشح الأبرز» لتصدر هذه المجموعة قبل انطلاق البطولة، وسيكون حريصًا على أن يوجّه فريقه رسالة قوية أمام ممثل أمريكا الجنوبية.