تلقى المدرب المخضرم جوزيه مورينيو خسارته الأوروبية الأولى مع بنفيكا البرتغالي في ولايته الثانية، أمام تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس (الثلاثاء) ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، على ملعب «ستامفورد بريدج» معقل «البلوز».

وهتفت جماهير تشيلسي باسم مدربها السابق «سبيشال ون»، الذي سبق أن قاد الفريق لتحقيق 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورد مورينيو بقبلة تجاه الجماهير، في لقطة تعكس الود المتبادل بين الطرفين.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18، بعد تمريرة من بيدرو نيتو إلى أليخاندرو غارناتشو عند القائم البعيد، حاول ريتشارد ريوس لاعب بنفيكا إبعادها، لكنه أسكنها خطأ في مرمى فريقه.

بهذا الفوز، حصد تشيلسي أول 3 نقاط في البطولة القارية هذا الموسم، ليتقدم إلى المركز الـ17، فيما تراجع بنفيكا إلى المركز الـ30 دون أي نقاط.

وكان بنفيكا قد أعلن في 18 سبتمبر الماضي عن عودة المدرب جوزيه مورينيو لقيادة الفريق، بعد 25 عاماً من تجربته الأولى مع النادي.