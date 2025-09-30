تنطلق مساء اليوم (الثلاثاء)، الجولة الثانية من كأس العالم للشباب والمقامة حالياً في تشيلي، إذ يخوض ممثل العرب منتخب مصر لقاءه الثاني أمام نيوزيلندا عند تمام الساعة 11 ليلاً وذلك ضمن لقاءات المجموعة الأولى، وفي ذات المجموعة يلتقي تشيلي بمنتخب اليابان عند تمام الساعة 2 من فجر الأربعاء.يدخل منتخب مصر ونظيره نيوزيلندا هذا اللقاء بعدما خسر المنتخبان مباراتيهما الافتتاحيتين لكن بطرق مختلفة، إذ خسرت مصر بهدفين دون رد أمام اليابان، بينما كان منتخب نيوزيلندا قريبًا من التعادل مع أصحاب الأرض قبل أن يتلقى هدفًا قاتلًا (د: 90+7)، ويأمل منتخب مصر في تحقيق الفوز ولا غيره لإحياء آماله في التأهل للدور الثاني.ويبرز في المنتخب المصري لاعبه وقائده المعروف بلقب «كاباكا»، وذلك لقدرته على التسجيل وصناعة الأهداف، وسيُعوَّل عليه لقيادة زملائه في موقعة سانتياغو، فيما يبرز في المنتخب النيوزيلندي لاعبه ناثان ووكر والذي شارك كبديل في اللقاء الافتتاحي ولم يحتج إلا إلى 58 ثانية فقط ليترك بصمته أمام تشيلي بعدما شق طريقه في منطقة العمليات وحصل على ركلة جزاء ترجمها بنفسه إلى هدف، وإذا شارك منذ البداية هذه المرة، قد يكون ورقة الحسم لنيوزيلندا.وعلى ذات الملعب، يلتقي تشيلي بمنتخب اليابان، وانتظر أصحاب الأرض حتى اللحظات الأخيرة ليفتتحوا احتفالاتهم أمام نيوزيلندا، عندما سجّل إيان غارغيز هدفًا رائعًا حسم الانتصار، أما فوز اليابان على مصر فجاء أكثر سهولة، غير أن فريق «الساموراي الأزرق» يدرك أنه سيواجه حشدًا صاخبًا جديدًا في سانتياغو خلال هذه المواجهة، ويبرز في المنتخب التشيلي لاعبه لاوتارو ميلان الذي كتب اسمه في تاريخ الكرة التشيلية ليلة السبت، بعدما قدّم أداءً مميزًا تُوِّج بتسجيل الهدف الافتتاحي في شباك نيوزيلندا، فيما يبرز في المنتخب الياباني هيساتسوغو إيشي هذا اللاعب المزعج للخصوم كان حاضرًا في الهدفين أمام مصر، مسجّلًا بنفسه الهدف الثاني، ليقود اليابان لانطلاقة قوية في اليوم الافتتاحي.