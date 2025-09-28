لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة المرتقبة والتي تجمع برشلونة بضيفه ريال سوسيداد عند تمام الساعة 7:30 من مساء اليوم (الأحد) ضمن لقاءات الجولة السابعة للدوري الإسباني.يدخل فريق برشلونة هذا اللقاء وعينه على صدارة الليغا لا سيما بعد خسارة منافسه المتصدر ريال مدريد في ديربي مدريد من أتليتكو مدريد بخماسية مقابل هدفين، ويحتل برشلونة حالياً المركز الثاني برصيد 16 وبفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد وفوزه يمنحه الصدارة بعد 7 جولات تربع فيها الريال على عرش جدول الترتيب، وتمكن برشلونة من الفوز في 5 لقاءات وتعادل في واحدة ولم يذق طعم الخسارة وأحرز هجومه 19 هدفاً فيما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط.فيما يدخل ريال سوسيداد هذا اللقاء محتلاً المركز الـ 17 برصيد 5 نقاط فقط حصدها من فوز وتعادلين و3 خسائر، وله من الأهداف 6 وعليه 9 أهداف، ورغم باديته الجيدة بالتعادل في الجولتين الافتتاحيتين، إلا أنه تعرض لثلاث خسائر متتالية قبل أن يعود ويحرز الفوز في الجولة الماضية أمام ريال مايوركا بهدف دون مقابل ويسعى في لقاء الليلة لمواصلة نتائجه الإيجابية رغم قوة منافسه.