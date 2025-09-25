كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم (الخميس)، وفي حفل بهيج، التمائم الثلاث الرسمية لبطولة كأس العالم فيفا 2026 FIFA™، التي تُبرز كل منها الطابع المميز لإحدى الدول الثلاث المستضيفة، إذ تم تصميم كل من الموظ ™Maple (كندا)، والجغور ™Zayu (المكسيك)، والنسر الأمريكي ™Clutch (الولايات المتحدة) بعناية لتعكس ما تزخر به بلدانها من ثقافة غنية وتراث عريق وروح نابضة بالحياة، بحيث ترمز إلى ما تمتاز به كرة القدم من مظاهر الوحدة والتنوع والشغف.وفي حديث لرئيس فيفا جياني إنفانتينو عن هذه المناسبة، نُشر على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم في الشبكة العنكبوتية، قال: «لقد اتَّسعت أُسرة بطولة 2026 وازدادت رونقاً وجمالاً من خلال انضمام التمائم Maple وZayu وClutch التي تعكس روح البهجة والحيوية والتآخي، شأنها في ذلك شأن بطولة كأس العالم FIFA نفسها».وتابع: «تكتسب التمائم الثلاث مكانة مركزية في الأجواء الترفيهية المذهلة التي نعمل على خلقها لهذه النسخة التي ستكون علامة فارقة في تاريخ البطولة، إذ ستأسر قلوب الجماهير وتشعل فتيل الاحتفالات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وحول العالم ككل، إذ أتخيل منذ الآن رؤية صورها على قمصان الأطفال، كما تحضرني مشاهد مصافحتها لأساطير كرة القدم، وأتصورها كذلك تتألق في ألعاب الفيديو التي يخوضها الملايين بمختلف أنحاء العالم، وذلك في سابقة أخرى في تاريخ هذه البطولة».وستكون التمائم الثلاث حاضرة في مختلف أنحاء الدول المضيفة، إذ ستُرحب بالعالم وتلهم المشجعين الشباب وتتفاعل مع أحداث النسخة الأولى في التاريخ التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، إذ من المقرر أن تقام منافساتها خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، علماً أنه سيكون بوسع المشجعين شراء قمصان التمائم هنا وغيرها من المنتجات والسلع ذات الصلة.