أعلن نادي مونتيري المكسيكي تعاقده رسمياً مع المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال، لاعب مانشستر يونايتد السابق.

ووقع مارسيال عقداً مع مونتيري لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث، بحسب بيان النادي.

وسينضم المهاجم الفرنسي إلى كتيبة من النجوم في الفريق المكسيكي، من بينهم الدوليان الإسبانيان ولاعبا ريال مدريد السابقان سيرجيو راموس وسيرجيو كاناليس.

وبدأ مارسيال مسيرته الاحترافية مع نادي ليون الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى موناكو، ومنه إلى مانشستر يونايتد في موسم 2015–2016.

أرقام وإنجازات مع اليونايتد

وخلال تسعة مواسم بقميص «الشياطين الحمر»، خاض مارسيال 317 مباراة وسجل 90 هدفاً، وساهم في تتويج الفريق بعدة بطولات، أبرزها الدوري الأوروبي (2016–2017)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (2015–2016 و2023–2024)، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (2016–2017 و2022–2023)، بالإضافة إلى درع الاتحاد الإنجليزي (2016).

أما على المستوى الدولي، فقد مثّل مارسيال منتخب فرنسا في 31 مباراة، كانت آخرها في عام 2021.