أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن ناقلة نفط ترفع علم جمهورية جزر مارشال تعرضت لهجوم بواسطة زورق مسيّر، على بعد 52 ميلاً بحرياً قبالة سواحل محافظة مسقط.



وأضافت الوكالة أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق وانفجار في غرفة المحركات الرئيسية للناقلة MKD VYOM، ما أدى إلى وفاة أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية. ولفتت إلى أن حمولة الناقلة تقدر بـ59 ألفاً و463 طناً مترياً.



وأضافت أنه بالتنسيق مع مركز الأمن البحري، تم إخلاء طاقم الناقلة المكون من 21 شخصاً، بينهم 12 من الجنسية الهندية و4 من الجنسية البنغلاديشية، وشخص واحد من الجنسية الأوكرانية.



وأفادت بأن إحدى سفن أسطول البحرية العُمانية تتابع حالة الناقلة المتضررة، تقوم بإصدار التحذيرات اللازمة للسفن العابرة في المنطقة البحرية ذاتها، بحسب ما أوردت الوكالة الرسمية.



إصابة سفينة في ميناء البحرين



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغاً عن حادث في ميناء البحرين، حيث أُصيبت سفينة بمقذوفين مجهولين، ما أدى إلى اندلاع حريق. وأضافت الهيئة أنه تم إخماد الحريق، وبقيت السفينة في الميناء، وتم إجلاء الطاقم وهم في أمان.



اعتراض مسيّرة إيرانية في رأس الخيمة



وأفاد مكتب حكومة رأس الخيمة، في الإمارات بأن «الجهات المعنية في الإمارة تعاملت مع حادثة في منطقة قرية الحمراء صباح (الإثنين)، ناتجة عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيّرة».



وأشار المكتب في بيان، إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في هذه الحادثة.



صفارات إنذار في إسرائيل



وأعلن الجيش الإسرائيلي، رصد دفعة جديدة من الصواريخ البالستية الإيرانية، فيما دوّت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب.



وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، عن إغلاق جزئي ومؤقت للمجال الجوي للأردن.



وقالت هيئة الطيران إن «هذا الإجراء سيُطبق بشكل يومي»، مشيرة إلى أن «الإغلاق يبدأ من السادسة مساءً وحتى التاسعة صباحاً من اليوم التالي، وسيبقى العمل بهذا القرار سارياً اعتباراً من الليلة وحتى إشعارٍ آخر، ضماناً لسلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية».