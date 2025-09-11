تُوّج قائد نادي النصر والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة «الأفضل على مر العصور» المُقدّمة من رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم، مساء أمس (الأربعاء).

وقالت الرابطة عبر موقعها الإلكتروني: «يمتلك رونالدو شخصية رياضية لا تُنسى، وهو قدوة لملايين المتابعين، لقد رسم ملامح حقبة كاملة، وسيترك بصمة خالدة في تاريخ كرة القدم».

وأضافت: «في النسخة الثالثة من جوائز الدوري البرتغالي، مُنح كريستيانو جائزة «الأفضل على مر العصور» تقديراً لمسيرته المذهلة وإنجازاته المتواصلة».





تجاوز حدود الأرقام والإحصاءات

وتابعت: «يُعرف كريستيانو رونالدو بأخلاقياته العالية في العمل وروحه التنافسية، وحسمه في اللحظات المصيرية، يتجاوز تأثيره حدود الأرقام والإحصاءات، فبين الألقاب الجماعية والإنجازات الفردية والتأثير الإعلامي الكبير، صنع إرثاً يُصنَّف ضمن الأعظم في تاريخ اللعبة».





رونالدو: شكراً لمن ساندوني



من جانبه، عبّر رونالدو عن سعادته بالجائزة من خلال مقطع فيديو مُسجل عُرض خلال الحفل، قال فيه: «أودّ أن أشكر رابطة الدوري البرتغالي على منحي جائزة «الأفضل على مر العصور»، إنه لشرف عظيم لي أن أُكرَّم بهذه الجائزة».

وختم قائلاً: «أودّ أن أشكر جميع زملائي الذين ساندوني طوال مسيرتي وساهموا في تحقيق هذه الإنجازات، كما أشكر المدربين وكل من دعمني في هذه الرحلة. شكراً جزيلاً لكم جميعاً».