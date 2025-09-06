خليفة «صلاح» المُنتظر.. ليفربول يُراقب نجم بايرن ميونخ
أفادت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي يتطلع إلى التعاقد مع الجناح الفرنسي مايكل أوليس، لاعب بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل سعيه لتحديد خليفة طويل الأمد للنجم المصري محمد صلاح.

وبحسب شبكة «ليفربول إيكو»، فإن إدارة ليفربول تسعى للتعاقد مع مايكل أوليس كخليفة محتمل لمحمد صلاح.

وأضافت الشبكة أن العلاقة الجيدة بين ليفربول وبايرن ميونخ قد تُسهّل إتمام صفقة أوليس، الذي كان يحظى بإعجاب يورغن كلوب، المدير الفني السابق للريدز.

وخاض أوليس 55 مباراة بقميص العملاق البافاري الموسم الماضي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 20 هدفاً، وصنع 23.

يُذكر أن ليفربول أعلن في أبريل الماضي تجديد عقد محمد صلاح، البالغ من العمر 33 عاماً، حتى 30 يونيو 2027.

