فليك وسيميوني وألونسو في لقطة واحدة.. ما الذي يجمعهم؟

شهد مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم لقاء موسعاً لمدربي الدرجتين الأولى والثانية، حيث التُقطت صورة جماعية لعدد من أبرز الأسماء في عالم التدريب بالليغا، في مشهد لافت تصدّره الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة، والإسباني تشابي ألونسو المدير الفني الجديد لريال مدريد، والأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.ويُعد هذا الظهور هو الأول الذي يجمع فليك وألونسو منذ تولي الأخير قيادة ريال مدريد خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي، إذ وقف الاثنان إلى جانب سيميوني في الصورة الرسمية، بينما اصطف إلى يمين المدرب الألماني كل من إرنستو فالفيردي (أتلتيك بلباو) ومانولو غونزاليس (إسبانيول).اللقاء، الذي دعا إليه رئيس الاتحاد الإسباني رافائيل لوثان، اتسم بأجواء ودية، وجمع إلى جانب مدربي الأندية المحترفة عدداً من المدربين المتاحين حالياً دون فريق، من بينهم سيرخيو غونزاليس وبورخا خيمينيز وخوسيه رامون ساندوفال.