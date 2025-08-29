سيبايوس حائر بين 3 خيارات

تسود حالة من الغموض حول مستقبل داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، بعد تعثّر انتقاله إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان سيبايوس قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى مارسيليا هذا الأسبوع، إلا أنه قرر إيقاف الصفقة في اللحظات الأخيرة، وفقاً لتقارير صحفية، رغم توصل الناديين إلى اتفاق.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن مستقبل سيبايوس بات محصوراً بين ثلاثة خيارات؛ أولها البقاء في ريال مدريد وانتظار الحصول على فرصة للظهور تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

أما الخيار الثاني، فيتمثل في العودة إلى ريال بيتيس، النادي الذي يُعد الوجهة المفضلة بالنسبة له، وأحد الأسباب التي دفعته لتعطيل انتقاله إلى مارسيليا، غير أن الصفقة مع بيتيس معقدة من الناحية المالية.

الخيار الثالث يتمثل في انتظاره عرضٍ من نادٍ آخر غير بيتيس في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، ومع ذلك، فإن أولوية اللاعب هي أنه إذا لم يستطع اللعب مع بيتيس أو البقاء في مدريد، فسيحاول على الأقل التوقيع مع فريقٍ يُشارك في المسابقات الأوروبية.