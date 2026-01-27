أكدت الفنانة المصرية تيسير فهمي أنها ابتعدت عن الساحة الفنية لما يقرب من 13 عاماً بقرار شخصي، مشيرة إلى أن مسألة العودة إلى التمثيل لا ترتبط برغبتها وحدها، بل بتوافر الدور المناسب.

العمل المجتمعي

أوضحت تيسير فهمي في تصريحات تلفزيونية أنها قضت فترة الغياب في العمل المجتمعي والمشاركة في الأنشطة الخيرية، معتبرة أن تلك المرحلة كانت مليئة بالتجارب الإنسانية التي أثرت في حياتها بشكل عميق.

عودة بشروط

وأضافت أنها لا ترفض العودة إلى التمثيل، لكنها تنتظر عملاً فنياً يحمل مضموناً حقيقياً ويتوافق مع قناعاتها، لافتة إلى أن غيابها لم يكن انقطاعاً عن الحياة، بل انتقال إلى مساحة مختلفة من العطاء.

آخر أعمالها

يُشار إلى أن آخر أعمال تيسير فهمي في الدراما التلفزيونية كان مسلسل «بفعل فاعل»، الذي عُرض عام 2012، وشاركها بطولته عدد من الفنانين منهم تامر هجرس، طارق لطفي، ميرنا وليد، رجاء الجداوي، ياسر جلال، وآخرون.