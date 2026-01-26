شنت أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ هجوماً حاداً رداً على ما أُثير أخيراً بشأن زيارة إسرائيليين لمنزل العندليب، مؤكدة أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة، ويمثل إساءة مباشرة لتاريخ أحد أبرز رموز الفن العربي.

نفي قاطع

وشددت الأسرة في بيان نشرته عبر الحساب الرسمي لصفحة العندليب على موقع «فيسبوك» على أن منزل عبدالحليم حافظ غير متاح للزيارة من قِبل إسرائيليين تحت أي ظرف، نافية بشكل كامل صحة ما يتم تداوله على بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

موقف ثابت

وأكدت الأسرة أن موقفها من هذه المسألة واضح ولا يقبل الجدل أو التأويل، موضحة أن أي محاولات تواصل أو استفسار بهذا الشأن قوبلت بالرفض الفوري، احتراماً لتاريخ عبدالحليم حافظ ومواقفه المعروفة تجاه القضايا الوطنية والقومية.

حماية الإرث

وأضاف البيان أن العندليب كان صاحب مبادئ واضحة ولم يساوم يوماً على قناعاته، مشيراً إلى التزام الأسرة الكامل بالحفاظ على إرثه الفني والإنساني، ورفض أي روايات أو تصرفات تمس صورته أو تتعارض مع تاريخه ومكانته في وجدان الجمهور العربي.

لا تهاون

وأكدت الأسرة أنها لن تتهاون مع أي محاولات للزج باسم عبدالحليم حافظ في جدل سياسي أو إعلامي يخالف الحقيقة، معتبرة أن ترويج مثل هذه الشائعات يمثل إساءة لتاريخه ولمحبيه في العالم العربي.

آخر مكالمة

وكانت أسرة العندليب قد كشفت في وقت سابق عن كواليس آخر مكالمة هاتفية جمعته بكوكب الشرق أم كلثوم قبل وفاتها بأقل من أسبوع، موضحة أن الاتصال جاء للاطمئنان على حالتها الصحية بعد تدهورها، قبل أن يتحول إلى لحظة إنسانية صادقة مليئة بالمشاعر.

تفاصيل إنسانية

وأشارت الأسرة إلى أن أم كلثوم شاركت العندليب وشقيقته علية تفاصيل من أيامها الأخيرة، وهو ما ترك أثراً عميقاً في نفسه، مؤكدة أنه أوصى بعد ذلك بأن يظل منزله مفتوحاً للعائلة والأصدقاء، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الترابط والمحبة بين الجميع.