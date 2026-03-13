أثار فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعًا في المغرب، بعد أن ادعت شابتان تعرضهما لتأثير غامض من امرأة، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق عاجل.

وكشفت مصادر أمنية أن النيابة العامة في مدينة برشيد وضعت فتاة قاصرة تحت المراقبة القضائية، فيما تم وضع شابتين أخريين تحت الحراسة النظرية للتحقيق معهن حول تصوير ونشر الفيديو على الإنترنت.

وأكدت التحقيقات الأولية أن الفيديو مفبرك بالكامل، وأن الشابتين قاما بتصويره عمدًا. وظهرت إحدى الفتيات في الفيديو في حالة هيستيرية ممثلة أنها تحت تأثير سحر وقوى خارقة، بينما حاولت صديقتها تهدئتها وإعادتها إلى حالتها الطبيعية، فيما تبين أن المرأة التي ظهرت في المقطع تعاني من مشكلات نفسية وتتابع العلاج.

رغم أن الفيديو لا يحمل أي أساس من الصحة، إلا أنه انتشر بسرعة كبيرة وأثار موجة من الذعر بين المراهقين والمجتمع المحلي، في ظل شائعات متكررة حول أحداث غامضة وحوادث اختطاف في مناطق مختلفة من المغرب، والتي غالبًا ما تتضح لاحقًا أنها مزيفة.

ودعت السلطات المغربية جميع مستخدمي وسائل التواصل إلى التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، محذرة من تبعات تداول مقاطع مفبركة قد تثير الذعر أو تضر بالمجتمع، فيما شدد خبراء الإعلام على ضرورة توعية الشباب بخطورة المحتوى المزيف.