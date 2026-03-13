كشفت مصادر موقف مدرب النصر جورجي جيسوس من تدريب منتخب البرتغال عقب بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو القادم إلى 19 يوليو.

كانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الساعات الماضية إلى أن جيسوس يضع تدريب منتخب بلاده أولوية بعد مونديال 2026، خلفًا للمدرب روبرتو مارتينيز، حيث إن عقده مع النصر ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

لا مفاوضات

وأوضحت المصادر لـ«عكاظ»، أن تدريب جيسوس للبرتغال قد يكون أحد الاحتمالات الجدية إذا لم يجدد عقده مع نادي النصر، خاصة أن رغبته في تدريب منتخب بلاده معروفة منذ سنوات، إلا أنه لم تحدث أي مفاوضات بين الاتحاد البرتغالي والمدرب حتى الآن.

منافسون على المنصب

وأضافت المصادر أن هناك عدة مدربين برتغاليين لديهم الرغبة نفسها، أبرزهم مدرب الاتحاد سيرجيو كونسيساو، إلى جانب مدرب مانشستر يونايتد السابق روبن أموريم، كما يبرز اسم جوزيه مورينيو ضمن أهم المرشحين لتولي المهمة.

موقف التجديد مع النصر

وتابعت المصادر أنه لا توجد مفاوضات بين إدارة النصر وجيسوس لتجديد العقد في الوقت الحالي، إذ إن مسألة التجديد ستعتمد على النجاح المحتمل في نهاية الموسم الحالي، ومن المنتظر أن يكون شهر أبريل حاسماً بشكل كبير مع اقتراب المراحل النهائية من بطولتي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا 2.

وأشارت المصادر إلى أن تجديد عقد جيسوس سيكون مرتبطاً بعودة الفريق إلى منصات التتويج هذا الموسم، إلى جانب وضوح الظروف التي سيخوض بها النصر الموسم القادم، مع ضمان عدم تكرار ما حدث في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من غياب التدعيمات الكبيرة.

صدارة محلية وتأهل آسيوي

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، كما تأهل «العالمي» لملاقاة الوصل الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.