إيران تصعّد في الأمم المتحدة وتدعو مجلس الأمن لوقف «التهديدات الأمريكية»

دعا مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد عرفاني، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك إزاء ما وصفه بالتهديدات الأمريكية المتواصلة باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة والسيطرة على أراضٍ أجنبية.

وأكد عرفاني، في تصريحات اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجّه تهديدات علنية ومتكررة لإيران بالتدخل العسكري واستخدام القوة، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

وحثّ المندوب الإيراني مجلس الأمن على اتخاذ موقف صريح، وتسمية الانتهاكات الأمريكية «بأسمائها الحقيقية»، محذراً من أن تجاهل مثل هذه التهديدات من شأنه تقويض الأمن والاستقرار على الساحة الدولية.

المسار الدبلوماسي مفتوح

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائماً في التعامل مع إيران، مشيراً إلى وجود رغبة لدى طهران في التوصل إلى اتفاق. وقال دونالد ترمب في مقابلة مع موقع «أكسيوس» أمس (الإثنين): «إنهم يريدون إبرام اتفاق، أعلم ذلك جيداً، لقد تواصلوا معنا مرات عديدة ويرغبون في التحدث».

القرار النهائي لم يُحسم

وفي المقابل، وصف ترمب الوضع مع إيران بأنه «غير مستقر»، لافتاً إلى أنه أمر بإرسال «أسطول كبير» إلى المنطقة. وأوضح في هذا السياق أن قرار نشر حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» في الشرق الأوسط يأتي ضمن هذا التحرك، مضيفاً: «لدينا وجود بحري ضخم قرب إيران، أكبر حتى من الأسطول الموجود حول فنزويلا»، دون أن يكشف عن طبيعة الخيارات التي عرضها عليه فريق الأمن القومي.

وفي السياق ذاته، نقل موقع «أكسيوس» عن مصادر مطلعة أن ترمب لم يحسم قراره النهائي بعد، مرجحاً أن يواصل إجراء مشاورات إضافية خلال الأسبوع الجاري، على أن تُعرض عليه خيارات عسكرية أخرى محتملة.