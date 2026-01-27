تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة أمسية غنائية لبنانية مميزة ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، حيث يجتمع ثلاثي النجوم كارول سماحة وعاصي الحلاني وراغب علامة في حفل يحمل اسم «ليلة الأرز».

موعد الحفل

أعلنت الشركة المنظمة تفاصيل الفعالية عبر حساباتها الرسمية، موضحة أن الحفل سيقام يوم الخميس 5 فبراير القادم على مسرح أبو بكر سالم في الرياض.

طرح التذاكر

وأكدت الشركة أن تذاكر الحفل سيتم طرحها للبيع يوم الأربعاء 28 يناير الجاري، متوقعة إقبالاً جماهيرياً واسعاً على هذه الليلة الفنية الاستثنائية.

هوية لبنانية

ويهدف حفل «ليلة الأرز» إلى إبراز الهوية اللبنانية وتنوعها الثقافي والفني، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يسعى إلى تقديم ثقافات العالم بأسلوب ترفيهي مختلف.

آخر أعمال كارول

يُذكر أن كارول سماحة طرحت أخيراً أغنيتها الجديدة «ما بتنترك وحدك»، من كلمات وألحان وتوزيع الفنان الراحل زياد الرحباني، ولاقت تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.