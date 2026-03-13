في واقعة غير مسبوقة، أعلن الجيش الأمريكي مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على لصين سرقا طائرات مسيّرة من قاعدة فورت كامبل في ولاية كنتاكي، وسط مخاوف من احتمال استخدام الطائرات في هجمات محتملة على الأراضي الأمريكية.

ووفق ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، فإن قسم التحقيقات الجنائية بالجيش يعرض 5000 دولار لمن يكشف عن مكان اللصوص، بعد أن سُرقت الطائرات بين 21 و24 نوفمبر الماضي. ولم يتم الإفصاح عن تاريخ اكتشاف الفقدان، لكنها طائرات من طراز Skydio X10D، رباعية المراوح، خفيفة الوزن وطويلة المدى، مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من الاصطدامات والاتصال عبر شبكات الجيل الخامس، ما يمنحها نطاق إشارة واسعًا جدًا.

ونشر محققو الجيش صورًا للمشتبه بهما، يرتديان قبعات وسترات شتوية وقفازات بينما كان أحدهما مرتديًا قناعًا. وتقدر قيمة كل طائرة بحوالى 30 ألف دولار.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية توترًا، حيث يحذر الخبراء من احتمال استخدام الطائرات المسيّرة في غارات جوية أو استهداف مصالح أمريكية. وتؤكد السلطات الأمريكية أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى الجناة وضمان عدم استغلال هذه الطائرات في أعمال تهدد الأمن القومي.