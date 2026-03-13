أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن حزب الله أصبح غير شرعي. وقال جعجع في مقابلة مع العربية/الحدث، اليوم الجمعة: «بعد قرار الحكومة أصبح حزب الله غير شرعي وغير قانوني».



وقال إن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات جريئة بما يتعلق بالحزب الموالي لطهران. وأعرب جعجع عن اعتقاده بأن الحرب على لبنان ستنتهي بحل الأجنحة العسكرية لحزب الله.



وكانت إسرائيل صعدت غاراتها على لبنان خلال الأيام الماضية، لا سيما في الجنوب والبقاع، فضلاً عن الضاحية الجنوبية لبيروت. ووسعت دائرة استهدافاتها، لتشمل مناطق لم تكن محل استهداف سابقاً كالرملة البيضاء والروشة وزقاق البلاد وغيرها.



وجاء التصعيد الإسرائيلي بعد أن فتح حزب الله جبهة لبنان في الحرب الدائرة ضد إيران، في 2 مارس الماضي «انتقاماً» لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.



وأقرت الحكومة اللبنانية قرارا بحظر نشاطه الأمني والعسكري. وتسببت الجولة الأخيرة من الحرب على لبنان إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص، ومقتل نحو 700.



وألقت الطائرات الإسرائيلية اليوم، منشورات على العاصمة بيروت تطالب فيها اللبنانيين بنزع سلاح حزب الله.