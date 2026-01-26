رصدت أمانة منطقة الرياض خمسة مخالفين لضوابط سلوكيات مستخدمي الحدائق والأماكن العامة، بعد ضبطهم داخل نطاق قطاع الوسط - وحدة البطحاء، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم بعد ثبوت مخالفاتهم عبر نظام الرقابة الذكية في حدائق الرياض، ضمن أعمال المتابعة التقنية الهادفة إلى تعزيز سلامة المرتادين، والحفاظ على المرافق.

وأوضحت الأمانة أن هذه السلوكيات تؤثر في تجربة الزوار داخل الحدائق، وتتطلب متابعة مستمرة لضمان بيئة آمنة ومهيأة للاستخدام اليومي من قبل العائلات ومختلف فئات المجتمع.

وأكدت استمرار تفعيل أنظمة الرقابة الذكية، إلى جانب الجولات الميدانية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالسلوكيات الإيجابية، والمحافظة على المرافق العامة، وتعزيز الاستفادة من المساحات المفتوحة داخل المدينة.

وتأتي هذه الجهود في إطار دور الأمانة في دعم التنمية الحضرية، والارتقاء بجودة الحياة، وتوفير بيئات حضرية منظمة تسهم في بناء مجتمع نابض بالحياة، انسجاماً مع رؤيتها لمدينة مزدهرة ومستدامة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.