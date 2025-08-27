عادة نرويجية.. هالاند يغير اسمه!

أقدم إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على تغيير الاسم الموجود على قميصه مع منتخب النرويج، في خطوة تقليدية شائعة في بلاده، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن هالاند، البالغ من العمر 25 عاماً، سيستخدم اسم «براوت» على قميصه رقم 9، ليظهر باسم «براوت هالاند» بدلاً من الاكتفاء بـ«هالاند» فقط.

ويحمل اسم «براوت» دلالة عائلية، إذ يعود لوالدته، غري ماريتا براوت، التي كانت بطلة نرويجية بارزة في رياضة السباعي خلال تسعينات القرن الماضي. وقد شاركت حينها في سباقات 100 متر حواجز، القفز العالي، دفع الجلة، 200 متر، القفز الطويل، رمي الرمح، و800 متر، ضمن تخصصها الرياضي.

أما والده، ألفي هالاند، فقد لعب بدوره في صفوف مانشستر سيتي لمدة ثلاث سنوات بين 2000 و2003.